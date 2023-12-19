أبوجناح يبحث مع خارجية ايران التعاون المشترك في المجال الصحي

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيرانيأمير عبد اللهيان، بمقر وزارة الخارجية الإيرانية، التعاون في المجال الصحي، وتبادل الخبرات بين البلدين.

واتفق الطرفان على تشكيل فرق ولجان عمل مشتركة بين البلدين، لدراسة المقترحات وتعزيز التعاون المشترك،وتحقيق الاستفادة من التجربة الإيرانية في المجالات الصحية.

ويأتي الاجتماع ضمن زيارة رسمية لوزير الصحة المكلف بدعوة من وزارة الصحة الإيرانية، لمتابعة آفاق التعاونبين البلدين، والتعرف على الصناعات الدوائية في إيران لتطوير تجربة توطين صناعتها في ليبيا.