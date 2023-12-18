وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية تدعو المراقبات لإحياء يوم اللغة العربية

أخبار ليبيا 24

وجّهت، وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية مراقبات التعليم باتخاذ سبعة إجراءات لإحياء يوم اللغة العربية، الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

ودعت الوزارة إلى تنفيذ عدة أفكار من بينها تخصيص فقرة في الإذاعة المدرسية حول أهمية تعليم اللغة العربية وتعلمها.

كما دعت إلى تنظيم مسابقة لأفضل قصيدة شعرية أو نص نثري عن اليوم العالمي للغة العربية. وكذلك بعرض مسرحية هادفة حول أهمية لغة (الضاد)، وكيفية حفظها من الزوال والاندثار وسط التغيرات والتحديات المستمرة.

كما وجهت الوزارة إلى تزيين المدرسة والغرف الصفية بالجداريات واللوحات الإرشادية، التي تضم عبارات التغني باللغة العربية.

كما دعت إلى تخصيص جائزة أو شهادة تقدير للقراءة باللغة العربية، تُعطى للمتعلمين المتميزين في قراءة الكتب العربية، إضافة إلى تدريب المتعلمين على تنظيم عرض أو إلقاء نشيد عن اليوم العالمي للغة العربية.

ودعت الوزارة كذلك إلى مشاركة المعلمين في توعية المتعلمين، حول تاريخ اللغة العربية، والخطر المحدق بها في الوقت الحالي، وضرورة الحفاظ عليها.

وأكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات جاءت لما يحمله اليوم العالمي للغة العربية من أهمية كبيرة للكبار والصغار على حد سواء.

وقالت إنّه لابد من المشاركة في التعبير عن تقديرنا للغتنا الأم بشتى الطرق والوسائل، نظرًا لاعتبار اللغة العربية مادة أساسية في جميع المراحل الدراسية واعتمادها كلغة رسمية للتدريس.

وتحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 تحت شعار “العربية: لغة الشعر والفنون”.

ويتزامن الاحتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة.