في بيان مشترك.. الرئاسي والدولة وحكومة الوحدة: حل الأزمة الليبية يكمن في إيجاد قوانين انتخابية عادلة ونزيهة

أخبار ليبيا 24

أصدر المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وحكومة الوحدة، اليوم الإثنين، بيانا مشتركا أكدوا فيه أن الحل يكمن في ايجاد قوانين انتخابية عادلة ونزيهة تعبر بنا مباشرة لمرحلة الاستقرار بإنهاء المراحل الانتقالية الحالية والرحيل المتزامن لكل الأجسام الحالية.

وأوضح البيان أن ذلك جاء عقب اجتماع تشاوري عقد، اليوم الإثنين، والذي ضم كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة والنائبين بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع جاء إيمانا بأن الحلول الوطنية تنبع من إرادة محلية بحثة، بعيدا عن أي إملاءات خارجية تعقد في ظروف مريبة خارج الوطن، وعن الأجندات الخارجية الساعية لتمزيق وحدة ليبيا وشعبها.

وأضاف البيان: “تأكيدا لموقفنا الوطني الثابت والداعم لإجراء الانتخابات الوطنية باعتباره خيارا راسخا للشعب الليبي نظرا لتعثر تنفيذ الانتخابات للاشكاليات الحاصلة في القوانين الانتخابية من حيث الخلافات القانونية والسياسية حولها.

وأكد البيان دعم جهود المبعوث الأممي في ليبيا بشأن الاجتماعات المزمع انعقادها للأطراف الأساسية الخمسة، مؤكدين أن “التعامل بإيجابية وجهوزية للاجتماعات التحضيرية يجب أن يكون دون أي شروط مسبقة تغليبا للمصلحة الوطنية العامة، وأن التنازل من أجل الوطن هو رفعة من أجل مستقبل شعبنا”.

وطالب البيان كافة الأطراف بالترفع الكامل عن أي حساسيات ذات بعد جهوي أو فئوي، وعدم الرضوخ لسطوة السلاح والاستبداد، أو التورط في صفقات مشبوهة لغرض تشتيت الجهود المحلية المدعومة بتوافق دولي.

ودعا البيان كافة الليبيين إلى الوقوف موحدين في مواجهة أي طرف محلي أو دولي يحاول مصادرة حقهم في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.