فرع قناة ليبيا الرياضية بنغازي يجمد عمله لحين توفر الإمكانيات لنقل المباريات

أخبار ليبيا 24

قرر، فرع قناة ليبيا الرياضية بنغازي، تجميد عمله لحين توفر الإمكانيات بعد موجة الانتقادات التي حديث على خلفية النقل السيئ لـ “ديربي بنغازي” بين النصر والأهلي يوم السبت الماضي.

وتقدّمت، إدارة الفرع، الأحد، بالاعتذار من جميع الجماهير الرياضية في ليبيا على ما حدث يوم الديربي.

وقالت الإدارة، في بيان، إن سبب الاستمرار في الوعود الوهمية وعدم الالتفات لفرع قناة ليبيا الرياضية بنغازي بشكل حقيقي من وزارة الرياضة جعل المباراة تخرج بالشكل السيئ، والذي لم نكن نتمنى أن تخرج به.

وأضاف، أن “استمرار التهميش وعدم توفير المعدات الحديثة للنقل يجعلنا كفرع بنغازي نعلنها وبشكل جدي عن توقفنا عن العمل نهائيا، حتى يتم النظر للقناة بشكل حقيقي ودون وعود لا تسمن ولا تغني من جوع كما حدث في المرات السابقة”.

وأشارت القناة إلى “وجود الإمكانات البشرية متمثلة في شباب يحب عمله ويحب الرياضة من أجل إيصال صورة للمشاهد وللمتابع أينما كان، والذي يتمنى أن يشاهد صورة لمباريات دورينا بتقنيات حديثة وهذا أبسط حقوقهم”.

وأكدت القناة على استمرار الإهمال المتعمد وعدم الاستجابة التي نراها من وزير الرياضة وكل المسؤولين.