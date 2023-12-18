عقب قرار حماد..مباشرة إجراءات تسليم واستلام مهام جهاز النهر الصناعي في بنغازي 

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باشرت اللجنة المشكلة بقرار رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد إجراءات تسليم واستلام مهام جهاز النهر الصناعي في بنغازي.

وشرعت اللجنة باستلام كافة الأصول والموجودات الخاصة بجهاز النهر الصناعي واستلام كافة الإجراءات المالية الخاصة بالجهاز.

وبدأت اللجنة كذلك بإعداد قائمة بكافة الالتزامات والحقوق المترتبة على جهاز النهر الصناعي واستلام كل ما يتعلق به، وإتمام إجراءات الاستلام والتسليم.

ومنح قرار حماد للجنة صلاحية الاستعانة بمن ترى في سبيل إنجاز أعمالها وإلزام الجهات المعنية تنفيذه.