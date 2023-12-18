ردا على إجراء مماثل من تشاد.. السودان يأمر ثلاثة دبلوماسيين تشاديين بالمغادرة

أخبار ليبيا 24

ذكرت، وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن السودان أمر ثلاثة دبلوماسيين من تشاد، بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، قائلا إنهم “أشخاص غير مرغوب فيهم”.

وأضافت الوكالة، الأحد، أن هذه الخطوة من جانب السودان تأتي في أعقاب إعلان تشاد أن أربعة دبلوماسيين سودانيين في السفارة السودانية في إنجامينا غير مرحب بهم في اليوم السابق.

ويتم استخدام مصطلح “شخص غير مرغوب فيه” عندما تطلب الدولة المضيفة من دبلوماسي أجنبي ارجاعه إلى وطنه.

وقالت تشاد، إن قرارها يرجع إلى ما أسمته “تصريحات خطيرة” لمسؤولين سودانيين يتهمونها بالتدخل في الصراع الدائر في السودان.