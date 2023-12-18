ردا على إجراء مماثل من تشاد.. السودان يأمر ثلاثة دبلوماسيين تشاديين بالمغادرة

18 ديسمبر، 2023 10:49 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

ذكرت، وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن السودان أمر ثلاثة دبلوماسيين من تشاد، بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، قائلا إنهم “أشخاص غير مرغوب فيهم”.

وأضافت الوكالة، الأحد، أن هذه الخطوة من جانب السودان تأتي في أعقاب إعلان تشاد أن أربعة دبلوماسيين سودانيين في السفارة السودانية في إنجامينا غير مرحب بهم في اليوم السابق.

ويتم استخدام مصطلح “شخص غير مرغوب فيه” عندما تطلب الدولة المضيفة من دبلوماسي أجنبي ارجاعه إلى وطنه.

وقالت تشاد، إن قرارها يرجع إلى ما أسمته “تصريحات خطيرة” لمسؤولين سودانيين يتهمونها بالتدخل في الصراع الدائر في السودان.

الوسوم
18 ديسمبر، 2023 10:49 ص
0 0

المزيد من الأخبار

تضم 32 فريقا.. فيفا يعلن عن نسخة معدلة لكأس العالم للأندية

18 ديسمبر، 2023 10:26 ص

توقعات بسقوط أمطار جيدة على شمال غرب ليبيا مع انخفاض في درجات الحرارة

18 ديسمبر، 2023 10:03 ص

وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية تدعو المراقبات لإحياء يوم اللغة العربية

18 ديسمبر، 2023 9:18 ص

النفط يرتفع مع انخفاض صادرات روسيا ومخاوف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

18 ديسمبر، 2023 9:03 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى