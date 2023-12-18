حكم بحبس مسؤولين اثنين سابقين ببعثة ليبيا لدى أوغندا

18 ديسمبر، 2023 1:09 م
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أخبار ليبيا 24

حكمت، محكمة الجنايات، بحبس مسؤولين اثنين سابقين ببعثة ليبيا لدى أوغندا، وفق ما ذكر مكتب النائب العام.

وقال المكتب، الأحد، إن محكمة الجنايات، أصدرت حكمًا يقضي بإدانة، رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوغندا؛ ومسؤول ضبط الشؤون المالية في البعثة؛ خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 حتى سنة 2017.

وأضاف المكتب، أن “النيابة العامة تممت الإجراءات، التي استلزمها تحقيق واقع تحلل مسؤول البعثة؛ ومراقب شؤونها المالية من واجباتهما المسلكيَّة؛ فاخْتَصَمتهما أمام محكمة الجنايات”.

وقال المكتب، إن محكمة الجنايات “قضت في آخر جلساتها، بإدانة المسؤوليْن عن تهمتين؛ فأنزلت برئيس البعثة عقوبة الحبس مدة ثلاثة عشر شهراً؛ والحبس مدة سنة واحدة في حق المراقب المالي؛ وببراءتهما من تهمتين أخريين”.

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18 ديسمبر، 2023 1:09 م
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