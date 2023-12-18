جهاز الشرطة السياحية يؤكد العثور على موقع يشتبه كونه أثري في نالوت 

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أكد جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، اليوم الإثنين العثور على موقع في نالوت يعتقد أنه موقع أثري

وذكر المركز الإعلامي بالجهاز أن الشرطة السياحية وحماية الآثار نالوت التابع لفرع الجهاز جبل نفوسة تلقى بلاغًا من قبل مراقب آثار نالوت مفاده العثور على موقع يشتبه في كونه أثري.

وأضاف الجهاز أنه على إثر البلاغ تم فتح محضر جمع استدلالات بالخصوص والانتقال إلى مكان الموقع رفقة خبيرين من مراقبة آثار نالوت.

وأشار المركز إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ نيابة النظام العام بجبل نفوسة وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية وحماية الآثار لحماية الموقع من العبث والسرقة والتخريب.