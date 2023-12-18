توقعات بسقوط أمطار جيدة على شمال غرب ليبيا مع انخفاض في درجات الحرارة

أخبار ليبيا 24

يتوقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث تكاثر للسحب اليوم الإثنين على مناطق شمال غرب ليبيا يصحبه خلايا من رعدية.

وقال المركز، إن من المتوقع أن تكون الأمطار بكميات جيدة بداية من مساء يوم الغد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية أحيانا.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين 16 و19 درجة مئوية وعلى المرتفعات الجبلية ما بين 10 و15 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء الغد. والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وفي شمال شرق ليبيا، حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. أمّا درجات الحرارة القصوى؛ فتتراوح ما بين 19 و22 درجة مئوية.

ومن المتوقع، وفقا للأرصاد، سقوط أمطار اليوم على غدامس والمناطق القريبة منها ويصحبها خلايا رعدية وتكون جيدة أحيانا.

والرياح في جنوب غرب ليبيا شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 16 و20 ولا تتجاوز 10 مئوية على غدامس.

وفي جنوب شرق ليبيا السماء صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة. أما درجات الحرارة القصوى؛ فتتراوح ما بين 19 و22 مئوية.