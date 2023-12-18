تضم 32 فريقا.. فيفا يعلن عن نسخة معدلة لكأس العالم للأندية

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أعلن، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأحد، أن النسخة المعدلة لكأس العالم للأندية، والتي ستقام لأول مرة في عام 2025، ستضم 32 فريقًا وستقام في الفترة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو.

وستستضيف الولايات المتحدة نسخة 2025 من الحدث الموسع، والذي سيقام كل أربع سنوات بعد ذلك.

وستتكون البطولة من ثماني مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربع مجموعات، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مراحل خروج المغلوب، وهو نفس نظام كأس العالم.

وسيتم إيقاف النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، وهي مسابقة سنوية تضم سبعة فرق، بعد البطولة التي تستضيفها السعودية الآن.

عدد الفرق المشاركة

وسيكون لأوروبا 12 فريقا في المسابقة الجديدة، وأمريكا الجنوبية ستة فرق، بينما سيكون لكل من أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية أربعة فرق.

أوقيانوسيا لديها مكان واحد، في حين سيتم تخصيص المكان الأخير لنادٍ من البلد المضيف.

تصنيف الأندية

وسيتم تصنيف الأندية على أساس المعايير الرياضية على مدار أربعة مواسم لضمان التأهل لكأس العالم للأندية.

وستحصل الفرق على ثلاث نقاط عند الفوز، ونقطة واحدة عند التعادل، وثلاث نقاط عند التأهل إلى كل مرحلة من المسابقة القارية الأولى.

في أوروبا، سيتم استخدام نظام معاملات الأندية التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تحصل الفرق على نقطتين للفوز، ونقطة واحدة للتعادل، وأربع نقاط للتأهل لمرحلة المجموعات، وخمس نقاط للتأهل إلى دور الـ16 ونقطة واحدة للتأهل إلى دور الـ16. كل مرحلة من المسابقة بعد ذلك.

وسيكون أبطال الكونفدرالية من 2021-2024 مؤهلين للعب في كأس العالم للأندية الجديدة، مما يعني أن تشيلسي وريال مدريد والفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مانشستر سيتي تأهلوا من أوروبا.

والفرق الأوروبية الأخرى التي تأهلت على أساس نظام النقاط هي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وإنتر ميلان وبورتو وبنفيكا.

ويمكن لفريقين فقط من دولة واحدة التأهل للبطولة ما لم يفوزا بالمسابقة القارية. وعلى سبيل المثال، بما أن تشيلسي وسيتي قد تأهلا من إنجلترا، فلا يمكن لأرسنال التأهل إلا إذا فاز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن أمريكا الجنوبية، تأهلت فرق بالميراس وفلامنغو وفلومينينسي البرازيلية، كأبطال لكوبا ليبرتادوريس، بينما تأهل الفريقان الآسيويان الهلال وأوراوا ريد دايموندز أيضًا.

وتأهل الأهلي المصري والوداد بالمثل من أفريقيا، بينما تأهل مونتيري وسياتل ساوندرز وكلوب ليون من أمريكا الشمالية.

وحسم أوكلاند سيتي من أوقيانوسيا التقدم مع عدم وجود فريق آخر في وضع يسمح له بتجاوز رصيد نقاطه.