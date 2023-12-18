بحث الإجراءات المتخذة بشأن متابعة الأموال الليبية في مختلف دول العالم 

أخبارليبيا24

بحث رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة والمخفية بمجلس النواب على التكبالي الإجراءات المتخذة بشأن متابعة الأموال الليبية في مختلف دول العالم.

وبحث التكبالي خلال لقائه رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري، ووزير الخارجية المفوض عبد الهادي الحويج السبل الكفيلة بحق ليبيا في استردادها والانتفاع بها في أوجه التنمية.

واطلع النواب على الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية والملفات التي تم العمل على إعادة تفعيلها والعمل عليها بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتطرق النقاش إلى أهمية تعديل القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن العمل السياسي والقنصلي والذي أنجزت وزارة الخارجية كافة التعديلات المطلوبة عليه.