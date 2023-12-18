بحث الإجراءات المتخذة بشأن متابعة الأموال الليبية في مختلف دول العالم 

18 ديسمبر، 2023 10:15 م
0 0

أخبارليبيا24 

بحث رئيس لجنة استرداد الأموال المنهوبة والمخفية بمجلس النواب على التكبالي الإجراءات المتخذة بشأن متابعة الأموال الليبية في مختلف دول العالم. 

وبحث التكبالي خلال لقائه رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري، ووزير الخارجية المفوض عبد الهادي الحويج السبل الكفيلة بحق ليبيا في استردادها والانتفاع بها في أوجه التنمية. 

واطلع النواب على الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية والملفات التي تم العمل على إعادة تفعيلها والعمل عليها بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. 

وتطرق النقاش إلى أهمية تعديل القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن العمل السياسي والقنصلي والذي أنجزت وزارة الخارجية كافة التعديلات المطلوبة عليه. 

18 ديسمبر، 2023 10:15 م
0 0

المزيد من الأخبار

الدبيبة يؤكد على الاهتمام بالأمن السيبراني وإعطائه الأهمية 

18 ديسمبر، 2023 10:00 م
النهر الصناعي_ليبيا

عقب قرار حماد..مباشرة إجراءات تسليم واستلام مهام جهاز النهر الصناعي في بنغازي 

18 ديسمبر، 2023 9:41 م

جهاز الشرطة السياحية يؤكد العثور على موقع يشتبه كونه أثري في نالوت 

18 ديسمبر، 2023 9:21 م

أمام الدبيبة وتكالة..الباعور يقدم إحاطة لجولته ومشاركته في قمة مجلس حقوق الإنسان بجنيف 

18 ديسمبر، 2023 9:13 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى