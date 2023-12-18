أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، أنه لم تسجل أي أضرار بشرية جراء انهيار شرفة شقة سكنية بشارع الرشيد وسط طرابلس.

وأوضح علي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن سقوط المباني في قلب العاصمة ليس الأول من نوعه، مشيراً إلى أن غالبية العمارات بوسط طرابلس مهددة بالسقوط.

وأضاف علي، أنه على الدولة تشكيل لجنة مختصة لإعادة ترميم وصيانة تلك المباني، لتجنب وقوع كارثة إنسانية، لافتا إلى أن هناك تقاعس كبير من الجهات المختصة وينقص الاهتمام بهذا الملف.