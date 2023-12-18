اليوم..باتيلي يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، سيقدم اليوم الإثنين، إحاطة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضحت البعثة، أن الإحاطة ستقدّم الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، وكانت الإحاطة الأخيرة قد قدمها باتيلي في أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن يستعرض المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن المستجدات السياسية المتعلقة بالانتخابات، كذلك نتائج جولاته بشأن عقد اجتماع خماسي للأطراف السياسية “المؤسسة” في ليبيا.