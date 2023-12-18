الهجرة غير الشرعية شحات ينقل 14 مهاجرًا غير شرعي إلى بنغازي لترحيلهم إلى بلدانهم 

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أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع شحات نقل 14 مهاجرًا غير شرعي إلى بنغازي تمهيدًا لترحيلهم إلى دولتهم.

وأوضح الجهاز عبر حسابه على “فيسبوك” أن أن دورية بإمرة ملازم أول نزار محمود خرجت لترحيل عدد 14 مهاجر غير شرعي دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير شرعية.

وأضاف الجهاز أنه تم ترحيل عدد 14 مهاجر غير شرعية من الجنسية التشادية وتسليمهم إلى مركز إيواء قنفودة في بنغازي.

وأشار الجهاز إلى أن الترحيل تم بناء على بأوامر إبعاد من النيابة العامة وتعليمات رئيس فرع مكافحة الهجرة الهجرة غير الشرعية شحات عميد رمزي رمضان.