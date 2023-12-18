النفط يرتفع مع انخفاض صادرات روسيا ومخاوف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، إذ ارتفعت نحو واحد بالمئة في التعاملات المبكرة، مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا، وفي الوقت الذي أثارت فيه هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر مخاوف من انقطاع إمدادات النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 76.87 دولارا للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.77 دولارا للبرميل، مرتفعا 34 سنتا، أو 0.5 بالمئة.

وقالت روسيا، اليوم الأحد، إنها ستزيد تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر بمقدار 50 ألف برميل يوميا أو أكثر، قبل الموعد الذي تعهدت به، في الوقت الذي يحاول فيه أكبر المصدرين في العالم دعم أسعار النفط العالمية.

يأتي ذلك بعد أن علقت موسكو نحو ثلثي تحميلات خام الأورال الرئيسي بدرجة التصدير من الموانئ، بسبب عاصفة وأعمال صيانة مقررة يوم الجمعة.

هجمات الحوثيين

وقالت شركات الشحن، بما في ذلك أكبر خطوط شحن الحاويات في العالم، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها ستتجنب قناة السويس مع تكثيف المسلحين الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

ويعد باب المندب أحد أهم الطرق في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحرًا، وخاصة النفط الخام والوقود من الخليج المتجه غربًا إلى البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد القريب، بالإضافة إلى السلع المتجهة شرقًا إلى آسيا، بما في ذلك النفط الروسي.

وأنهى برنت وخام غرب تكساس الوسيط أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية في نصف عقد بمكاسب طفيفة الأسبوع الماضي بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع الماضي، مما أثار الآمال في انتهاء رفع أسعار الفائدة والتخفيضات في طريقها.