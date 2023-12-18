المقريف والسائح يبحثان الاستعدادات لانتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، استعدادات تنفيذ انتخابات المجالس البلدية التي ستجرى للمرة الأولى تحت إشراف المفوضية.

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، تناول الطرفان خلال اللقاء القانون رقم 20 للعام 2023، ومتطلبات العملية الانتخابية والجدول الزمني المعد لتنفيذ انتخابات 98 بلدية دفعة واحدة خلال العام المقبل، فضلا عن جهود التوعية وتحفيز المواطنين على التسجيل، وتزويد الوزارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قائمة بأسماء المراكز الانتخابية.

وأكد الجانبين استمرار التواصل بينهما تنفيذا لأطر التعاون بينهما بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.

وشدد المقريف على دعمه للعملية الانتخابية ومساندته لها لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات من خلال المؤسسات التعليمية التي سيجرى الاستفادة منها كمراكز انتخابية.