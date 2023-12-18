الكهرباء تُعيد التيار إلى عدة مناطق بعد انقطاعه بسبب الأمطار

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة فرق الصيانة التابعة لها التيار الكهربائي إلى مناطق في الجنوب انقطع عنها التيار جراء أمطار هطلت الأيام الماضية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن التيار رجع إلى حي الربايع بمنطقة حجارة في مدينة سبها، بعدما قام فريق تابع لإدارة توزيع شرق سبها بتركيب محول جديد بدلا من المعطوب نتيجة هطول الغيث والرياح القوية.

وفي الأبيار، نفذت فرق الصيانة التابعة للشركة هناك أعمال إصلاح طارئة على مكونات شبكة التوزيع، واستبدلت كوابل وأسلاك سقطت نتيجة التقلبات الجوية، وأعادت التيار للمنازل.