السيسي: «نواجه عددًا من التحديات على رأسها الحرب على غزة»

أخبار ليبيا 24

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر ستواجه جملةً من التحديات على كافة الصُعد وأبرزها الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمة السيسي بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه بفترة ولاية ثالثة حتى عام 2030.

وقال السيسي في كلمته إن «الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام» حسب قوله.

وفي وقتٍ سابق.. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المنطقة تواجه خطر التحول إلى «قنبلة موقوتة»، على حد قوله.

وحذر السيسي في كلمته ضمن الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المنعقد في القاهرة، من توسع الصراع إقليمياً في المنطقة، داعيًا إلى احترام سيادة مصر وموقفها في المنطقة، بحسب قوله.

وفيما سبق.. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «الوقف الفوري للحرب على غزة»

وأكد الطرفان في بيان مشترك، رفضهما «سياسة العقاب الجماعي» لقطاع غزة، محذرين من «كارثة إقليمية في حال اتساع نطاق تلك الحرب»