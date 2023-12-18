الدبيبة يصدر أمرًا بصرف وفتح اعتمادات لأجهزة أمنية وعسكرية بقيمة 548.4 مليون دينار 

أخبارليبيا24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أوامر صرف وفتح اعتمادات مالية للعام المالي 2023، تقدر بحوالي 548.4 مليون دينار، لعدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ومنح القرار رقم (835) لسنة 2023، جهاز حرس الحدود 59.9 مليون دينار، والمركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني 100 مليون دينار.

ومنح القرار أيضًا جهاز المنشآت النفطية 59.2 مليون دينار، وجهاز دعم الاستقرار 60 مليون دينار، وجهاز مكافحة التهديدات الأمنية 59.2 مليون دينار.

كما منح القرار، جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية 59.9 مليون دينار، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة 60 مليون دينار.