الدبيبة يؤكد على الاهتمام بالأمن السيبراني وإعطائه الأهمية 

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني، وإعطائه الأهمية في خطة الشركة الليبية للبريد والاتصالات.

وشدد الدبيبة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة العادي الثاني على ضرورة التركيز على تقديم خدمة جيدة للمواطنين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد رئيس الحكومة على تفعيل نشاط الأكاديمية الليبية للاتصالات واهتمامها بالشباب وطلبة الجامعات.

وطالب بتقديم البرامج التدريبية النوعية؛ من أجل خلق ثقافة تقنية لهذه الشريحة، ودعم مشاريع التحول الرقمي للقطاعات الحكومية تقنيا.

ونبه الدبيبة إلى ضرورة استكمال القوائم المالية المجمعة عن السنوات 2021-2022-2023 بالتنسيق مع ديوان المحاسبة باعتباره المراجع الخارجي للشركة.

وناقش رئيس الحكومة خلال الاجتماع خطة الشركة القابضة والمشاريع المستهدفة والقوائم المالية المجمعة للشركة.

واستعرض الدبيبة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية، والخطوات التنفيذية لمشروع العنونة البريدية.

وقدم رئيس مجلس الإدارة محمد عياد عرضا تفصيليا حول الخطوات المتخذة من قبل الشركة بشأن المشروعات المستهدفة في خطة الشركات التابعة للعام 2024م.

كما قدم الخطوات التنفيذية المتخذة تجاه القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة، وتقديم عرض ضوئي حول الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية.