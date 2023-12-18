الاحتلال يشنّ غارات على عدة مواقع لحزب الله

أخبار ليبيا 24

نفذ جيشُ الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على أهداف عدة تابعة لـ«حزب الله» الموالي لإيران.

وأوضح جيش الاحتلال في بيانٍ أن الاستهداف جاء بعد رصدهم إطلاق قذائف صاروخية عدة من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق على الحدود؛ لتشنّ الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على أهدافها.

وفي وقتٍ سابق.. نفذ الاحتلال الإسرائيلي هجمات جويّة على محيط العاصمة السورية دمشق.

بدورها أوضحت وزارة الدفاع السورية، أنّها تمكنت من التصدي لهجوم جوي إسرائيلي من اتجاه مرتفعات الجولان وأسقطت معظم الصواريخ المهاجمة، حسب قولها.

كما لقيّ مقاتلان سوريّان حتفهما جراء غارات إسرائيلية استهدفت حزب الله في دمشق.