الأردن.. اشتباكات على الحدود السورية وإحباط عملية تهريب مخدرات

أخبار ليبيا 24

نشبت مناوشاتٌ بين قوات حرس الحدود الأردني و مجموعات مسلّحة كانت تسعى لتهريب أسلحة ومخدرات على الحدود مع سوريا.

وبحسب ما نقلته القوات المسلّحة الأردنية: «جرى طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري، في حين وقعت إصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية تتراوح بين خفيفة ومتوسطة» حسب بيانها.

وفيما سبق.. رصد الجيش الأردني، محاولة طائرتين مسيرتين اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية؛ قادمتين من الأراضي السورية إلى الأردنية.

القيادة العامة للجيش الأردني، أعلنت في بيانٍ إسقاط المنطقة العسكرية الشرقية لطائرتين مسيرتين قادمتين من سوريا تحملان مواد مخدرة؛ وهي ليست المرة الأولى التي ترسل فيها سوريا مواد مخدرة للأردن.

وفي وقتٍ سابق… تمكن الجيش الأردني، من إسقاط طائرة مسيَّرة تحمل مواد مخدرة قادمة من سوريا.

الجيش الأردني، قال في بيان: أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم، طائرة مسيَّرة محمَّلة بموادّ مخدِّرة قادمة من الأراضي السورية