أمام الدبيبة وتكالة..الباعور يقدم إحاطة لجولته ومشاركته في قمة مجلس حقوق الإنسان بجنيف 

أخبارليبيا24

قدم المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الطاهر الباعور، إحاطة بشأن جولته الدولية الأخيرة ومشاركته في قمة مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية.

وأكد الباعور خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة موقف ليبيا الثابت من الانتخابات.

وأشار المكلف بتسيير أعمال الوزارة إلى أنه شدد خلال جولته على ضرورة إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

ولفت إلى أنه نوه حرص حكومة الوحدة الوطنية على إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها.

واستمع الباعور لملاحظات الدبيبة وتكالة بشأن السياسة الخارجية للدولة الليبية في القضايا الإقليمية، وضرورة إبراز موقف ليبيا في المنظمات والمحافل الدولية.