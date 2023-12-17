وزارة الصحة تعلن بدء الدفعة الثانية لزراعة القرنية بمستشفى بنغازي للعيون 

أخبارليبيا24

أكدت وزارة الصحة في الحكومة الليبية البدء في الدفعة الثانية من عمليات زراعة القرنية داخل مستشفى بنغازي التعليمي لطب و جراحة العيون.

وأوضحت الوزارة أن إجراء العمليات جاء بإشراف اللجنة المكلفة بالبرنامج الوطني لزراعة القرنية ، و المشكلة بقرار رقم (92) لسنة 2023.

وأضافت وزارة الصحة أن البرنامج الوطني لزراعة القرنية يعتبر أحد البرامج الوطنية التي أطلقتها الوزارة ضمن مجموعة برامج تسهم في رفع المعاناة عن المواطنين وإعادة تدريب العناصر الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استهداف مستشفى الشهيد امحمد المقريف ، ومركز طبرق الطبي ضمن هذه الحملة التي ستستمر لمدة أسبوع.