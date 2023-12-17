مكافحة الهجرة يُعلن ترحيل 7 مهاجرين عبر منفذ أمساعد

17 ديسمبر، 2023 8:06 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – فرع طبرق، اليوم الأحد، ترحيل 7 وافدين مصريين إلي بلادهم عبر منفذ “أمساعد – السلوم” البري.

وأشار الجهاز في بيان له، إلى ترحيل الوافدين من مركز إيواء باب الزيتون، منهم 6 مصابين بالوباء الكبدي.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ترحيل 600 مصري دخلوا ليبيا بطريقة غير مشروعة، منوها إلى أنه جرت إعادتهم إلى بلادهم برًا عبر نقلهم إلى معبر امساعد الحدودي مع مصر.

17 ديسمبر، 2023 8:06 م
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