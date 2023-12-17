مسؤول مصري: لا وجود لأزمة في السُكر

17 ديسمبر، 2023 11:42 م
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أخبار ليبيا 24

نفى رئيس جهاز حماية المستهلك المصري إبراهيم السجيني، وجود أزمة في السكر في مصر.

وأكد السجيني خلال تصريحاتٍ صحفية، أنّ ارتفاع السعر غير مبرر، ولافتًا إلى أن سعر الصرف غير مؤثر في قيمة السلعة.

وفي سياقِ ذي صلة.. حققت واردات مصر من القمح ارتفاعًا بواقع 30 بالمئة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

وبحسب وثيقة رسمية، قفزت الواردات خلال تلك المدة إلى 8.34 مليون طن، إذ تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها من الموانئ المصرية حوالي 5.9 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي.

17 ديسمبر، 2023 11:42 م
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