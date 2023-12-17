ليبيا وإيطاليا توقعان مذكرة للتعاون الفني بين مؤسسات الطيران المدني

أخبار ليبيا 24

وقعت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية اتفاقية النقل الجوي بين ليبيا وإيطاليا، ومذكرة التعاون الفني بين مؤسسات الطيران المدني، وذلك خلال زيارة وفد إيطالي لطرابلس.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، يضم الوفد الإيطالي رئيس هيئة الطيران المدني الإيطالي ومندوبين عن الرئاسة والخارجية وشركة الخطوط الإيطالية.

وبحسب البيان، بحث وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي، صباح اليوم الأحد، بديوان الوزارة مع الوفد الإيطالي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال النقل الجوي وزيادة عدد الرحلات الجوية والمشغلين الجويين.

وشدد البيان على أن الاتفاقية والمذكرة ستُسهم في رفع كفاءة وقدرة عناصر الطيران المدني.

كما ستفتح اتفاقية النقل الجوي آفاقا جديدة نحو عودة الحركة الجوية مع دول الاتحاد الأوروبي، وتمكين شركات الطيران الليبية من استعادة وجودها بالأسواق الأوربية.