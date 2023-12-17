فريق الخطاف من منطقة بوجرار يتحصل على بطولة ليبيا للميني فوتبول 

أخبار ليبيا 24 – خاص

استضافت مدينة بنغازي نهائي ليبيا للميني فوتبول بمشاركة أربعة فرق وهي الأفريقي من زليتن والصفاء من عين مارة والاتحاد من المرج والخطاف من بوجرار.

وسجلت نتائج الجمعة بفوز الأفريقي على الصفاء 2/5 وفاز الخطاف على اتحاد المرج 3/4 .

والسبت بملعب أكاديمية قول بمدينة بنغازي التقى في المباراة النهائية لبطولة ليبيا للميني فوتبول فريقي الأفريقي والخطاف حيث انتهى الوقت الرسمي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبركلات الترجيح فاز الخطاف بهدفين مقابل هدف ليتحصل على بطولة ليبيا للميني فوتبول.

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة بمنح الفائز بالترتيب الأول مبلغ 30 ألف دينار والفائز الثاني مبلغ 15 ألف دينار.

وتحصل حارس فريق الخطاف على الكرة الذهبية كأفضل حارس في البطولة.

وحضر النهائي رئيس الاتحاد الليبي للميني فوتبول مفتاح اعنيبة وسجلت النهائيات حضور كل أعضاء الاتحاد الليبي واللجان العاملة معه.