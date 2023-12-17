فريق الخطاف من منطقة بوجرار يتحصل على بطولة ليبيا للميني فوتبول 

17 ديسمبر، 2023 8:37 ص
0 0

أخبار ليبيا 24 – خاص 

استضافت مدينة بنغازي نهائي ليبيا للميني فوتبول بمشاركة أربعة فرق وهي الأفريقي من زليتن والصفاء من عين مارة والاتحاد من المرج والخطاف من بوجرار. 

وسجلت نتائج الجمعة بفوز الأفريقي على الصفاء 2/5 وفاز الخطاف على اتحاد المرج 3/4 . 

والسبت بملعب أكاديمية قول بمدينة بنغازي التقى في المباراة النهائية لبطولة ليبيا للميني فوتبول فريقي الأفريقي والخطاف حيث انتهى الوقت الرسمي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.  

وبركلات الترجيح فاز الخطاف بهدفين مقابل هدف ليتحصل على بطولة ليبيا للميني فوتبول. 

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة بمنح الفائز بالترتيب الأول مبلغ 30 ألف دينار والفائز الثاني مبلغ 15 ألف دينار. 

وتحصل حارس فريق الخطاف على الكرة الذهبية كأفضل حارس في البطولة. 

وحضر النهائي رئيس الاتحاد الليبي للميني فوتبول مفتاح اعنيبة وسجلت النهائيات حضور كل أعضاء الاتحاد الليبي واللجان العاملة معه. 

17 ديسمبر، 2023 8:37 ص
0 0

المزيد من الأخبار

الأهلي والنصر يتعادلان بهدف لهدف في ديربي بنغازي

16 ديسمبر، 2023 5:37 م

بالصور.. عدسة “أخبار ليبيا 24” ترصد تألق نجوم الأهلي المصري على مسرح “الجوهرة المشعة”

16 ديسمبر، 2023 1:59 م

ديربي بنغازي.. قمة الجولة السادسة من الدوري الليبي لكرة القدم تجمع الأهلي والنصر

16 ديسمبر، 2023 11:43 ص

عقب إطلاق نار على جماهيره قبيل المباراة.. الاتحاد يفوز على الملعب الليبي بهدفين نظيفين  

16 ديسمبر، 2023 11:37 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى