على غرار السيدات.. بريطانيا تختبر سريريا حبوب منع الإخصاب للرجال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بدأت في بريطانيا اختبارات سريرية لدواء يوقف الإخصاب مؤقتا عند الرجال.

وفقا للعلماء فإن دواء يسمى بـ YCT-529 قادر على جعل الرجل عقيما لمدة 3 ساعات بمجرد تناول حبة واحدة فقط، أي غير قادر على الإخصاب.

وكما أوضحت البروفيسورة جوندا جورج من جامعة “مينيسوتا” والتي كانت تدرس المشكلة على مدار العشرين عاما الماضية، فإن الدواء “يفصل” البروتين RAR-alpha ، بصفته مستقبل حمض الريتينويك، عن جسم الرجل.

ونتيجة لذلك، تتوقف الخصيتان عن إنتاج الحيوانات المنوية فكيف يتم الحمل بدون حيوانات منوية؟ حتى الانخفاض الطفيف في عددها يجعل من الصعب جدا تحقيق ذلك.

وأضاف : أي أن YCT-529 لا يعرقل الجماع، ولا يؤذي الجسم بأي شكل من الأشكال، ويتم قذف السائل المنوي في النهاية كالمعتاد، لكن بدون حيوانات منوية فيه لمدة 3 ساعات.

وفقا للعلماء، فإن تأثير الدواء يمكن عكسه. وإذا توقفت عن تناول الحبوب، فإن القدرة على الحمل تعود بعد مرور بعض الوقت.

وهذا هو كل ما تختبره شركة الأدوية الحيوية الأمريكية YourChoice Therapeutics المصنعة للحبوب المعجزة.

ووافق 16 متطوعا بريطانيا من نوتنغهام على المشاركة في التجارب السريرية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” أن دواء YCT-529 كان فعالا بنسبة 100% تقريبا عند إجراء تجارب على الفئران والقردة.

ويقول مخترعو YCT-529 إن الدواء ليس هرمونيا، مع العلم أن الأدوية الهرمونية توقف إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الجنسي الذكري. ومع اختفاء هرمون التستوستيرون يمكنك أن تفقد الرغبة الجنسية.

ويخشى المشككون أنه مع ظهور حبوب منع الحمل للرجال فإن الرجال وحتى النساء سوف يميلون إلى عدم الاهتمام باستخدام الواقي الذكري، ما سيؤدي إلى زيادة عدد الأمراض المنقولة جنسيا.