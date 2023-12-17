سوريا تتصدى لهجوم إسرائيلي على دمشق

17 ديسمبر، 2023 11:44 م
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أخبار ليبيا 24

تمكنت الدفاعات السورية من صدّ هجوم شنه الاحتلال الإسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

الوكالة السورية للأنباء؛ أكدت في منشوراتها تصدي وسائل الدفاع الجوي السوري تصدت لما وصفته بـ الأهداف المعادية في محيط العاصمة، دون إيضاح عدد الضحايا والأضرار.

وفي وقتٍ سابق.. نفذ الاحتلال الإسرائيلي هجمات جويّة على محيط العاصمة السورية دمشق.

بدورها أوضحت وزارة الدفاع السورية، أنّها تمكنت من التصدي لهجوم جوي إسرائيلي من اتجاه مرتفعات الجولان وأسقطت معظم الصواريخ المهاجمة، حسب قولها.

كما لقيّ مقاتلان سوريّان حتفهما جراء غارات إسرائيلية استهدفت حزب الله في دمشق.

17 ديسمبر، 2023 11:44 م
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