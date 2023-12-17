تكالة يبعث برقية تعزية في وفاة أمير الكويت

أخبار ليبيا 24

بعث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي في وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأقيمت صباح الأحد مراسم تشييع جثمان أمير الكويت السابق، نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى مثواه الأخير.

وأعلن الديوان الأميرى في الكويت، ظهر أمس السبت، وفاة أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد وعكة صحية ألمت به منذ 29 نوفمبر، بينما نودي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد.