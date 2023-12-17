تكالة يبعث برقية تعزية في وفاة أمير الكويت

17 ديسمبر، 2023 7:45 م
0 1

أخبار ليبيا 24

بعث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي في وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأقيمت صباح الأحد مراسم تشييع جثمان أمير الكويت السابق، نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى مثواه الأخير.

وأعلن الديوان الأميرى في الكويت، ظهر أمس السبت، وفاة أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد وعكة صحية ألمت به منذ 29 نوفمبر، بينما نودي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد.

17 ديسمبر، 2023 7:45 م
0 1

المزيد من الأخبار

المفوضية الوطنية تشارك في مراقبة انتخاب مجالس المحافظات العراقية

17 ديسمبر، 2023 7:43 م
حالة الطقس

الأرصاد الجوية: انقشاع السحب على مناطق شمال غرب ليبيا وفرصة أمطار على مناطق الشمال 

17 ديسمبر، 2023 10:03 ص
#بدرالدين_التومي

التومي يوجه باتخاذ كافة التدابير أمام تقلبات الطقس 

17 ديسمبر، 2023 8:41 ص

تكالة يناقش مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية المنظومة ومطابقة البيانات 

17 ديسمبر، 2023 8:26 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى