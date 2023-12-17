تركيا تدعو الأجانب للاستثمار بالليرة التركية

أخبار ليبيا 24

حثّت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، الأجانب على الاستثمار في السندات المقومة بالليرة التركية.

وأوضحت الوزيرة في بيانٍ أن «دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها، مشيرةً إلى أن التضخم في تركيا لن ينخفض عن 10% قبل 2026» على حد قولها.

وفي سياقٍ ذي صلة.. أكد البنك المركزي التركي تسجيل تركيا فائضًا تجاريًا خلال سبتمبر الماضي، بلغ 1.9 مليار دولار مقابل عجز قدره 357 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن تركيا شهدت هذا الفائض للمرة الثانية منذ آواخر عام 2021.

وفي ذات السياق.. توقع صندوق النقد الدولي وصول النمو في تركيا خلال العام القادم إلى 3.25 بالمئة، بينما توقعت أن يصل معدل التضخم بنهاية عام 2024 إلى 46 بالمئة.