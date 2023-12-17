تركيا تدعو أمريكا للضغط على إسرائيل ووقف الحرب

17 ديسمبر، 2023 11:45 م
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أخبار ليبيا 24
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره، إن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم نفوذها على إسرائيل لوقف الهجمات على قطاع غزة، حسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العدالة ستحقق في العالم شريطة عدم وجود الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو ضد قرار وقف الحرب في غزة، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق… قال أردوغان، في كلمةٍ له أمام البرلمان، إن إسرائيل «دولة إرهابية» على حد قوله.

وأضاف الرئيس التركي خلال حديثه أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وتنتهك القانون الدولي في غزة، مشدّدًا علة أن حركة حماس ليست منظمة إرهابية.

وفيما سبق.. قال أردوغان، إن حركة حماس الفلسطينية ليست منظمة إرهابية؛ لأنها تخوض معركةً لتحرير أرضها.

17 ديسمبر، 2023 11:45 م
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