الكبير ونورلاند وبرنت يتابعون خطوات توحيد المصرف المركزي 

17 ديسمبر، 2023 8:14 ص
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أخبارليبيا24 

تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند خطوات توحيد المصرف المركزي. 

واستعرض الجانبان خلال اللقاء بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لليبيا جيريمي برنت إنفاق العام لسنة 2023. 

وتطرق اللقاء إلى الاستعداد لميزانية العام 2024، ومساعي ترشيد الإنفاق ومعالجة دعم المحروقات. 

وبحث الجانبان دور المركزي في إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة بشكل يحقق الشفافية والإفصاح تجاه الأطراف المحلية والدولية. 

17 ديسمبر، 2023 8:14 ص
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