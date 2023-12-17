السيطرة على حريق بخطوط نقل النفط بين حقل آمال وميناء رأس لانوف

17 ديسمبر، 2023 7:47 م
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أخبار ليبيا 24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، السيطرة على حريق شبَّ في خطوط نقل النفط التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية بين حقل آمال وميناء رأس لانوف، نافية وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وقالت المؤسسة إن فرق الإطفاء التابعة لشركتي الهروج وسرت تمكنت من السيطرة على حريق نشب في خطوط نقل النفط التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية، تحديدًا في النقطة 160 إلى 162 كيلو في خط الشحن الرئيسي الواصل بين حقل آمال وميناء رأس لانوف النفطي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الحريق نشب أثناء الحفر لصيانة الخط، دون حدوث خسائر مادية أو بشرية، متوقعة استئناف عمليات الصيانة للخط في الساعات القليلة المقبلة.

17 ديسمبر، 2023 7:47 م
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