الدولية للهجرة: مصرع 61 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة شواطئ ليبيا

17 ديسمبر، 2023 7:49 م
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أخبار ليبيا 24

أكدت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن 61 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، غرقوا إثر حادث قارب مأساوي قبالة سواحل ميناء زوارة الليبي.

ونقلت المنظمة عن ناجين قولهم إن القارب، الذي كان يقل نحو 86 شخصا، غادر من زوارة، وفق وكالة رويترز.

وتعد ليبيا دولة معبر للمهاجرين الذين يحاولون الوصول من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية.

 ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 153 ألف مهاجر إلى إيطاليا هذا العام من تونس وليبيا.

17 ديسمبر، 2023 7:49 م
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