التومي يوجه باتخاذ كافة التدابير أمام تقلبات الطقس 

17 ديسمبر، 2023 8:41 ص
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#بدرالدين_التومي
وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي

أخبارليبيا24 

وجه زير الحكم المحلي – رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بدر الدين التومي اتخاذ كافة التدابير أمام تقلبات الطقس. 

وأكد التومي على أعضاء الفريق اتخاذ كافة التدابير اللّازمة وتسخير كافة الإمكانيات لتجنب حدوث أي أضرار قد تنجم عن تقلبات الأحوال الجوية. 

ولفت رئيس الفريق إلى أن هذه التعليمات بناء على تقلبات الطقس المحتملة التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد الجوية بداية من يوم الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل. 

وأعلنت الأسبوع الماضي عدد من مراقبات التعليم في بعض المدن والمناطق يومي الأحد والإثنين عطلة رسمية بعد ورود أنباء عن تقلبات في حالة الطقس. 

17 ديسمبر، 2023 8:41 ص
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