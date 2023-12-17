الأرصاد الجوية: انقشاع السحب على مناطق شمال غرب ليبيا وفرصة أمطار على مناطق الشمال 

17 ديسمبر، 2023 10:03 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس

أخبارليبيا24 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن تبدأ السحب الممطرة في الانقشاع هذا اليوم على مناطق شمال غرب ليبيا. 

وأضاف المركز، أن السحب تتكاثر من مساء اليوم على غدامس والمناطق المجاورة لها مع فرصة لسقوط أمطار يصحبها خلايا رعدية أحيانا. 

وأوضح المركز أن فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم تشمل بعض مناطق الشمال الشرقي (من الجبل الأخضر الى أقصى الساحل الشرقي).  

وتوقع المركز أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا هذه الليلة على المرتفعات الجبلية والمناطق الجنوبية حيث تسجل أقل من 6 درجات مئوية. 

وذكر المركز أن فرصة الأمطار تتجدد على مناطق الشمال الغربي يومي الثلاثاء والأربعاء وتكون جيدة على بعض الأماكن قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. 

17 ديسمبر، 2023 10:03 ص
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