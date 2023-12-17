اكتشاف علمي.. أكبر أقمار “زحل” لديه وجود لبنات للحياة مثل الأرض

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف فريق من العلماء أن “إنسيلادوس”، سادس أكبر قمر لكوكب زحل، قد يكون لديه شيء مشترك مع الأرض: وجود لبنات الحياة.

واكتشف العلماء جزيئات عضوية في أعمدة القمر يمكن أن تدعم “مجتمعات” من الميكروبات الصغيرة، ويعتقدون أن هذه المركبات يمكن أن تدعم عملية التمثيل الغذائي أو تكوين الأحماض الأمينية.

ويعرف الخبراء بالفعل وجود الفوسفات والميثان والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون على سطح “إنسيلادوس”، وكلها علامات محتملة لوجود الحياة أيضا.

وتم تفصيل النتائج في دراسة جديدة أجراها جونا بيتر، طالب الدكتوراه في الفيزياء الحيوية بجامعة هارفارد في بوسطن.

ويقول فريق البحث: “هنا نقدم اكتشاف العديد من المركبات الإضافية ذات الأهمية الكبيرة لصلاحية “إنسيلادوس” للحياة. وتشير نتائجنا إلى وجود بيئة غنية ومتنوعة كيميائيا يمكن أن تدعم التركيب العضوي المعقد وربما حتى أصل الحياة”.

ويمتلك “إنسيلادوس” طبقة خارجية من الجليد يبلغ سمكها 12 ميلا على الأقل وتغطي محيطا سائلا من الماء بداخلها.

وتقذف الشقوق الطويلة الموجودة على سطحه الجليدي أعمدة ضخمة مكونة من حبيبات الجليد وبخار الماء إلى الفضاء.

وقبل أن تنهي مهمتها في عام 2017، لم تقم مركبة “كاسيني” الفضائية التابعة لناسا بتصوير أعمدة “إنسيلادوس” فحسب، بل حلّقت مباشرة عبرها.

وقام بيتر مع زملائه بدراسة البيانات المستقاة من مقياس طيف الأيونات والكتلة المحايدة (INMS) الخاص بـ”كاسيني”، والتي تم جمعها خلال عمليات التحليق القريبة في عامي 2011 و2012.

وحدد الفريق أن التركيبة الأكثر احتمالا للأعمدة هي الجزيئات الخمسة المكتشفة بالفعل: الماء وثاني أكسيد الكربون والميثان والأمونيا والهيدروجين الجزيئي.

كما تعد حقيقة أن القمر ينفث غاز الميثان أمرا مثيرا، لأنه جزيء عضوي يتم إنتاجه أو استخدامه عادةً بواسطة الحياة الميكروبية.

ودفع وجود الميثان في هذه الأعمدة العلماء إلى افتراض أن الميكروبات ربما تعيش، أو عاشت، تحت قشرة “إنسيلادوس”.

لكن فريق البحث وجد أيضا جزيئات تم تحديدها حديثا من “سيانيد الهيدروجين” (HCN)، و”الأسيتيلين” (C2H2)، و”البروبيلين” (C3H6)، و”الإيثان” (C2H6)، بالإضافة إلى “الميثانول” و”الأكسجين الجزيئي”.

ويقول الفريق: “مثل هذه المركبات يمكن أن تكون بمثابة ركائز مباشرة للنمو البيولوجي، أو أن تكون وسطاء للتفاعلات الأخرى التي تنطوي على مواد عضوية ومؤكسدات إضافية”.

ويأمل الفريق في وجود “بيئة حرارية مائية” معقدة ومتنوعة أسفل الغلاف الخارجي الجليدي للقمر، ومن المحتمل أن يكون ذلك في قاع المحيط.

وخلص معدو الدراسة إلى أن “الفحص الأكثر تفصيلا للمواد المحيطية لإنسيلادوس سيتطلب بعثات روبوتية مستقبلية”.