أمن طرابلس تدعو السائقين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه بطريق البيفي

17 ديسمبر، 2023 8:08 م
0 1

أخبار ليبيا 24

طالبت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، سائقي المركبات بضرورة الابتعاد وتجنُّب السير بعيدًا عن تجمعات المياه بطريق البيفي، وذلك لعمق التجمع غير الواضح، والناتج عن هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة خلال الساعات الماضية.

ونبهت المديرية إلى أن تلك التجمعات قد تتسبب في إلحاق ضرر بالسيارات أو تعطلها خصوصًا إذا كانت المياه تغطي هبوطًا أو تصدعًا كبيرًا.

ونفذت فرق الطوارئ بشركة الخدمات العامة أعمال شفط المياه وفتح مسارات الطرق في حي الجراح بالفرناج وطريق الشوك بالعاصمة طرابلس حتى ساعة متأخرة من أمس.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاع السحب الممطرة اليوم الأحد على مناطق شمال غرب ليبيا.

من جانبه دعا وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أمس السبت إلى استمرار عمل غرف الطوارئ، ورفع درجة الاستعدادات للقصوى خلال الأيام المقبلة، تحسبًا للحالة الجوية المتوقعة.

 

17 ديسمبر، 2023 8:08 م
0 1

المزيد من الأخبار

مكافحة الهجرة يُعلن ترحيل 7 مهاجرين عبر منفذ أمساعد

17 ديسمبر، 2023 8:06 م

الدولية للهجرة: مصرع 61 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة شواطئ ليبيا

17 ديسمبر، 2023 7:49 م

السيطرة على حريق بخطوط نقل النفط بين حقل آمال وميناء رأس لانوف

17 ديسمبر، 2023 7:47 م

تكالة يبعث برقية تعزية في وفاة أمير الكويت

17 ديسمبر، 2023 7:45 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى