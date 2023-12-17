أمن طرابلس تدعو السائقين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه بطريق البيفي

أخبار ليبيا 24

طالبت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، سائقي المركبات بضرورة الابتعاد وتجنُّب السير بعيدًا عن تجمعات المياه بطريق البيفي، وذلك لعمق التجمع غير الواضح، والناتج عن هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة خلال الساعات الماضية.

ونبهت المديرية إلى أن تلك التجمعات قد تتسبب في إلحاق ضرر بالسيارات أو تعطلها خصوصًا إذا كانت المياه تغطي هبوطًا أو تصدعًا كبيرًا.

ونفذت فرق الطوارئ بشركة الخدمات العامة أعمال شفط المياه وفتح مسارات الطرق في حي الجراح بالفرناج وطريق الشوك بالعاصمة طرابلس حتى ساعة متأخرة من أمس.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انقشاع السحب الممطرة اليوم الأحد على مناطق شمال غرب ليبيا.

من جانبه دعا وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أمس السبت إلى استمرار عمل غرف الطوارئ، ورفع درجة الاستعدادات للقصوى خلال الأيام المقبلة، تحسبًا للحالة الجوية المتوقعة.