أمن بنغازي: ضبط أحد مروجي حبوب الهلوسة في منطقة الكيش 

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن أعضاء وحدة القبض التابعة لقسم البحث الجنائي ضبطوا أحد مروجي حبوب الهلوسة بالقرب من عمارات “7000” الكيش.

وأوضحت المديرية أنه أثناء تجوال أعضاء وحدة القبض بمنطقة الكيش بالقرب من عمارات 7000 وحدة سكنية تمت مشاهدة أحد الأشخاص على متن مركبة آلية نوع افانتي في وضع اشتباه.

وأضافت مديرية الأمن أنه بمراقبته اتضح أنه يقوم بالاتجار بحبوب الهلوسة وتم التعامل معه وضبطه.

وأشارت المديرية إلى أنه بتفتيش المركبة احترازيا تم العثور بداخلها على عدد 18 شريط من حبوب الهلوسة أي مايعادل 173 قرص.

وذكرت مديرية الأمن أنه تم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ج.ع وإعترف بما نُسب إليه وأُحيل إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.