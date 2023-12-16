5 مليارات $ حجم عجز الموازنة المغربي

أخبار ليبيا 24

سجل عجز الموازنة للعام الحاليّ أكثر من 5 مليارات دولار، وذلك داية 2023 وحتى نهاية نوفمبر الماضي.

وبحسب مركز الإحصاءات المغربي.. بلغ حجم الارتفاع في العجز قرابة 7.31 على أساس سنوي.

من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.

وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي