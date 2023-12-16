وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

16 ديسمبر، 2023 4:05 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن، الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاما.

والراحل هو الأمير السادس عشر لدولة، وكان قد خلف أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الصباح على رأس البلاد قبل ثلاث سنوات.

وقال الديوان الأميري في بيان: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت”.

وولد الشيخ نواف عام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.

ودخل أمير الكويت المستشفى في نوفمبر الماضي إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وسيتولى الإمارة من بعده أخوه غير الشقيق أيضا، ولي العهد الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي يبلغ 83 عاما.

 

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16 ديسمبر، 2023 4:05 م
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