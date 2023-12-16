‎وصفته برمز السلام والمصالحة.. الحكومة الليبية تعزي الكويت حكومة وشعبا في وفاة أميرها

أخبار ليبيا 24

أعربت، الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، اليوم السبت، عن تعازي ومواساة الشعب الليبي ومجلس الوزراء في وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي بيان: “تنعى الحكومة الليبية بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الأخوة الأشقاء في دولة الكويت في مصابهم الجلل وحزنهم على مستوى الشعب والحكومة والديوان الأميري الكويتي في وفاة رمز السلام والمصالحة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم السبت”.

وأكدت الحكومة الليبية مشاطرتها الأخوة الكويتيين في مصابهم الجلل، وتستذكر مواقف الفقيد في تحقيق المصالحة

والسلام وتوحيد المواقف العربية والإسلامية التي ستبقى راسخة في ذاكرة الأمة العربية والإسلامية.

كما أعربت الحكومة الليبية عن أمانيها للشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى العهد التوفيق والسداد لاستكمال مسيرة العطاء والوفاء لفقيد الكويت والأمة والعالم.

وأعلن، الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاما.

والراحل هو الأمير السادس عشر لدولة، وكان قد خلف أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الصباح على رأس البلاد قبل ثلاث سنوات.

وقال الديوان الأميري في بيان: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت”.

وولد الشيخ نواف عام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.

ودخل أمير الكويت المستشفى في نوفمبر الماضي إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).