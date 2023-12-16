هجوم لحزب الله اللبناني على إسرائيل يخلف قتيل وجريح

أخبار ليبيا 24

استهدفَ حزب الله اللبناني اليوم السبت، قوة مشاة إسرائيلية بصاروخ موجه في موقع بركة ريشا.

وقال الحزب اللبناني في بيان له: «دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استهدف ‏مقاتلونا صباح اليوم دشمة تحصن بها جنود ‏للاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بصاروخ موجه مما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح»

وفيما سبق.. وجّه حزب الله 6 ضربات استهدفت ثكنات عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان.

وأكد الحزب في بيانٍ له أن ضرباته استهدفت جنود ‏وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخي بركان، بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق… قصفت طائرات إسرائيلية اليوم منطقة النبطية في جنوب لبنان، لأول مرة منذ حرب يوليو 2006.

وأطلق الطيران الإسرائيلي صاروخين باتّجاه معمل لأشغال الألمونيوم الواقع على طريق تول – الكفور (النبطية) ما أدّى إلى احتراقه بالكامل، بحسب السلطات اللبنانية.