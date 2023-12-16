هجمات جديدة للحوثيين ضد قوات الاحتلال

أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، السبت، تنفيذها عملية عسكرية بدفعة من المسيّرات، على “أهداف حساسة” في منطقة إيلات، جنوبي إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، نشرته حسابات الجماعة عبر مواقعالتواصل الاجتماعي.

وقال سريع، “نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) عملية عسكرية على أهدافحساسة في منطقة أم الرشراش (الاسم العربي لإيلات) جنوب فلسطين المحتلة، بدفعة كبيرة من الطائراتالمسيرة”.

وأضاف أن العملية انتصار للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة.

وحتى الجمعة، خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفالونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وأكد سريع، استمرار عمليات الحوثيين ضد إسرائيل حتى يتوقف “العدوان” على سكان قطاع غزة.