مفوضية اللاجئين: تحصلنا على 2.2 مليار دولار للتصدي لأزمة اللاجئين

أخبار ليبيا 24

تعهد المشاركين في المنتدى العالمي للاجئين بتقديم أكثر من 2.2 مليار دولار للتصدي لأزمة اللاجئين العالمية.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت استعداد الدول المشاركة لاستقبال مليون لاجئ من بلدان العالم الثالث بحلول 2030، وفقَ قولها.

وفي سياقٍ ذي صلة.. قالت منظمة الهجرة الدولية، إن إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بلغ 704 آلاف و369 شخصاً.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن من بين هؤلاء المهاجرين 79% رجال و11% نساء و10% أطفال.

وأضافت منظمة الهجرة أن 53% من المهاجرين تركزوا في المنطقة الغربية و34% بالمنطقة الشرقية و13% في المنطقة الجنوبية.