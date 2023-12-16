مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل.. نادي الاتحاد يستنكر الاعتداء على جماهيرها

أخبار ليبيا 24

استنكرت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد ما تعرض له جماهير النّادي، من مضايقات وضرب واعتقال ومنع من دخول الملعب، قُبيل انطلاق مُباراة الاتحاد مع الملعب الليبي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم.

وطالبت الجمعة العمومية للنادي النائب العام بفتح تحقيق على عاجل حول الأحداث التي وصفتها بالمؤسفة، داعية إلى إلقاء القبض على المسؤولين ع الأحداث التي تنافي القيم الدينية والأخلاقية والمبادئ الإنسانية.

دعت الجمعية العموميـة للنّادي أصحـاب القـرار، بمن فيهم رئيس الحكومـة ووزيـر الـداخلـية، إلى التـدخل العـاجـل، لمـنع مثل هذه التـصرفـات.

واعتبر البيان أن مثل تلك التصرفات غـايتها الأولى والأخيـرة هي عرقلة مسيـرة زعيـم ليبيا وعميدها، مؤكدة أن هذه الأعمال تُعتبر مُسيـئة لميثاق الشرف الرياضي والتنافس الشريف.