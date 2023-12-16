مركز بنغازي الطبي يستأنف عمليات القلب المفتوح

استأنف مركز بنغازي الطبي أمس الجمعة إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال داخل غرف عمليات المركز.

وقال استشاري جراحة القلب الأطفال ورئيس قسم جراحة القلب بجامعة طنطا الزائر الدكتور “العطافي متولي”: سنتواجد في مركز بنغازي الطبي لمدة أسبوعين لإجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال، ونحاول أن نجري أكبر عددمن العمليات الجراحية للأطفال، متمنياً أن تصل العمليات إلى 50 عملية خلال هذه الفترة.

وأضاف “المتولي” في تصريح للمكتب الإعلامي للمركز: نحن جاهزون لإجراء جميع عمليات حالات العيوب الخلقيةلقلب الأطفال من حالات بسيطة ومتوسطة، منها حالات ثقوب ما بين الأذنين وثقوب ما بين البطينين وغشاء ما تحت الصمام الأورطي، وحالات القناة الإذني البطنية وكل ما يأتي إلينا من حالات تشوهات القلب والعيوب الخلقية.

وأكد: إنه سيتم استقبال جميع الحالات التي تأتي إلى العيادات الخارجية بالمركز الطبي، وسيتم النظر في كل ماهو ضروريا لعمله، مبينا إذا احتاجت الحالات إجراء عملية قلب مفتوح ستجرى لها خلال هذه الزيارة.