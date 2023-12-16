مالية الوحدة تشكل لجنة تحقيق بشأن التصدير المؤقت للذهب من مطار مصراتة

أخبار ليبيا 24

شكل، وزير المالية بحكومة الوحدة، خالد المبروك، لجنة تحقيق للتفتيش، ومراجعة كافة الإقرارات الجمركية، بمطار مصراتة الدولي، الخاصة بالتصدير المؤقت للذهب.

وأوضح القرار رقم (717) لسنة 2023 والذي تحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، أن تتولى اللجنة تحديد كميات الذهب الخام المصدرة والموردة بعد تصنيعها بالخارج خلال العام الجاري، وتحديد أوجه القصور في الآلية المعمول بها بشأن تصدير الذهب وتقديم التوصيات اللازمة بالخصوص.